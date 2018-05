Osnabrück. Wie sinnvoll sind Hausaufgaben? Der Journalist Armin Himmelrath findet: Gar nicht. Wenn sie so wie aktuell in einem großen Teil der deutschen Schulen gestellt werden. Im Interview erklärt er, wieso.

Eigentlich wollte der Journalist Armin Himmelrath „ein stinknormales Buch über die veränderte Rolle von Hausaufgaben in den Ganzstagsschulen“ scheiben – doch nachdem er sich immer mehr mit dem Thema beschäftigt hatte, wurde daraus das Buch „Hausaufgaben – Nein Danke!“.

Herr Himmelrath, warum lehnen Sie Hausaufgaben ab?

Was mir meine Recherche gezeigt hat, ist, dass es in 130 oder 135 Jahren Hausaufgabenforschung keine Belege für die Wirksamkeit von Hausaufgaben gibt. Sie sind damit pädagogischer Quatsch. (Weiterlesen: Warum eine Grundschule in Ostfriesland auf Hausaufgaben verzichtet)

Da würden Ihnen Bildungsforscher teilweise widersprechen. Einer sagte mir, Hausaufgaben können Sinn ergeben, aber es kommt ganz darauf an, wie man sie stellt.

Dieses Argument ist das Einfallstor für alle, die sagen, Hausaufgaben gehören zur Schule dazu. Dann müsste man sie aber sehr anders stellen. Denn es funktioniert nicht, wenn wir einer ganzen Klasse oder einer Gruppe von Schülerinnen und Schülern in einem Moment eine Aufgabe geben und sagen „So, ihr lernt jetzt alle bis Morgen 30 Lateinvokabeln, sonst bestrafen wir euch mit einer Rüge, einem Eintrag, einer Strichliste, einem Anruf bei den Eltern oder einer schlechten Note“.

Warum nicht?

Man lernt Latein nicht, wenn man die Finger geprügelt bekommt oder irgendwelche Angst- und Drohszenarien aufgebaut werden. Intrinsische Motivation, die aus einem selbst kommt, ist das A und O, um etwas zu lernen. Sprich: Leute müssen einen Sinn darin sehen und ein eigenes Bedürfnis entwickeln, Dinge zu können, dann lernen sie es gut. Da ist der eine Faktor.

Und der andere?

Wir reden in der wissenschaftlichen Pädagogik seit über 20 Jahren von der Individualisierung des Lernens. 30 Schülern zum selben Zeitpunkt dieselbe Aufgabe zu geben widerspricht dem auf eine fast schon lächerliche Weise. Beides sind Argumente dafür, von dieser alten Art der Hausaufgaben abzurücken.

Also keine Hausaufgaben mehr?

Ich bin überhaupt nicht gegen Arbeitsaufträge für selbstständig zu lösende Aufgaben. Sie sollten aber damit verbunden sein, dass die Schüler tatsächlich ein Bedürfnis haben, diese auszuführen. Dieses Bedürfnis zu wecken, ist vornehmste Aufgabe der Lehrer. Stattdessen werden oftmals irgendwelche Sachen, die Lehrer im Unterricht nicht mehr geschafft haben, zu Hausaufgaben gemacht. Wie diese dann erledigt werden, ist dann sogar noch vom Zufall abhängt.

Inwiefern?

Es ist hochgradig zufällig, welches Unterstützungssystem Schüler Zuhause vorfinden. Ob die jetzt Eltern haben, die im Extremfall beide studiert haben oder die Hausaufgaben sogar für das Kind erledigen. Auf der anderen Seite im Extremen steht vielleicht die alleinerziehende Mutter, die noch nicht mal die Unterrichtssprache beherrscht.

Was könnte man also tun?

Eine Option wäre, Hausaufgaben zu Schulaufgaben zu machen. Es gibt etliche Schulen, bei denen ist beispielsweise die erste Stunde die Schulaufgabenstunde. Die Schüler kommen normal um 8 Uhr dahin und haben am Tag vorher möglichst individuelle Aufgaben bekommen, und die können sie dann erledigen.

Der Schuleiter einer Schule, die Hausaufgaben in Schulaufgaben umgewandelt hat, hat mir von starkem Gegenwind berichtet – von den Eltern. Wie kann das sein?

Die Eltern sind die härtesten Knochen, was Hausaufgaben angeht, denn Hausaufgaben sind tief verwurzelt im kollektiven Bewusstsein. Das ist auch kein Wunder, die älteste Hausaufgabenordnung stammt bereits aus dem Jahr 1448. Und selbst heute ist es noch so: Ein Kind kommt in die 1. Klasse und die erste Frage am ersten Tag ist: „Wie war’s? Hast du denn auch Hausaufgaben bekommen?“

Eltern sehen durch Hausaufgaben ja auch, was Kinder gerade lernen.

Ja, Eltern haben häufig das Gefühl, dass Hausaufgaben die einzige Möglichkeit sind, mitzukriegen, was eigentlich in der Schule passiert. Kinder fangen ja nicht erst in der Pubertät damit an, nicht mehr alles zu erzählen. Aber Hausaufgaben sind für Schüler und sollten kein Instrument für die Eltern sein. Im Idealfall sind die Eltern an den Hausaufgaben gar nicht beteiligt. Aber da hält sich natürlich, gerade von den bildungsbürgerlichen Eltern, niemand daran.

Kann man ihnen ja auch nicht wirklich vorwerfen, wenn Eltern das Beste für ihre Kinder wollen...

Wenn Eltern sich Gedanken über den Sinn von Hausaufgaben machen würden, dann könnte man es ihnen vorwerfen. Auch, weil ihre Kinder durch dieses System zum Lügen gezwungen werden. Sie kommen aus der Schule, die Eltern fragen „Hast du was auf?“ und dann sagen die Kinder „Nein“, weil sie lieber rausgehen wollen. Anderes Beispiel: Ein Kind hat Mutter oder Vater danebensitzen, die helfend eingreifen und in der Schule wird dann gefragt „Hast du es selber gemacht?“ – soll das Kind ehrlich antworten und sagen „Nein, das war meine Mama, ich hatte keinen Bock“? Will man diese unangenehmen Situationen wirklich?

Wie könnte denn ein Umdenken stattfinden? Kann man Wege finden zwischen den Fronten?

Was sollen Hausaufgaben erreichen? Sie sollen das selbstständige Lernen fördern. Sie sollen Stoff vertiefen. Sie sollen Lerneffekte erzeugen. Um das zu erreichen, sollte man sich in der Schule daher von der Idee verabschieden, Aufgaben mit dem Gießkannenprinzip auf alle gleich zu verteilen und dann auch noch mit Sanktionierungen zu drohen. Und Eltern sollen realisieren, dass die Aufgaben nicht für sie sind, sondern für ihre Kinder.

Ist das realistisch? Wenn Hausaufgaben so stark mit der Institution Schule verbunden werden und für viele Eltern und Pädagogen einfach dazu gehören…

Das Prügeln für nicht erbrachte Lernleistung war auch 1000 Jahre in den Köpfen drin, bevor wir es irgendwann abgeschafft haben. Niemand wird heute sagen, wir sollten doch wieder den Rohrstock einführen, weil der ein pädagogisches Instrument war, das lange funktioniert hat.