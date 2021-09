Faktencheck: Sind Corona-Ansteckungen in der Bahn eine Seltenheit?

Reisende neben einem ICE am Münchener Hauptbahnhof.

Sven Hoppe/dpa

Berlin. Für Gegner der 3G-Regel bei Bahnreisen scheint klar: Im Zugverkehr stecken sich nachweislich vergleichsweise wenige Menschen mit Corona an. Doch dieses Argument lässt einen wichtigen Faktor außen vor.

In der Bundesregierung gibt es weiter keine Einigkeit über die Einführung der so genannten 3G-Regel im Fernzügen: Ob Bahnreisende also nur geimpft, genesen oder negativ getestet einsteigen dürfen.„Praktisch nicht durchführbar“, heißt es von