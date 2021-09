In Katar fanden die Gespräche zwischen den Taliban und den USA statt: Hier Ex-US-Außenminister Mike Pompeo (l) und Mullah Abdul Ghani Baradar.

Patrick Semansky/AP POOL/dpa

Doha. Katar als Ausrichter der WM 2022 steht seit Jahren in der Kritik - jüngst, weil das Emirat angeblich die Taliban aktiv im Kampf in Afghanistan unterstützen soll. In Deutschland wurde die Verbindung sogar zum Wahlkampfthema.

In dieser Woche spielen wieder etliche Nationalmannschaften um die Qualifikation zur Fußball-WM 2022 in Katar.Das überaus reiche Emirat am Persischen Golf steht seit der Vergabe des Turniers Ende 2010 öffentlich in der Kritik - vorrangig we