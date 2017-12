Schwachpunkt Lithium-Ionen-Batterien Apple bestätigt: iPhones werden seit Update manchmal ausgebremst

Cupertino. Bremst Apple ältere iPhones gezielt aus? Diesen Vorwurf erheben Nutzer seit einiger Zeit. Tests zeigen nun, dass Apple bei iPhones mit älteren Batterien die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt hat. Der US-Konzern hat eine Erklärung dafür.

Apple hat nach neuen Berichten über langsamer werdende alte iPhones auf Maßnahmen zur Regelung des Spitzen-Stromverbrauchs bei abgenutzten Batterien verwiesen. Die Spitzenstrombelastung werde bei Bedarf „geglättet“, erklärte der Konzern in der Nacht zum Donnerstag.

Es war bereits bekannt, dass der Konzern im vergangenen Jahr in der Betriebssystems-Version iOS 10.2.1. Maßnahmen gegen die plötzliche Abschaltung der iPhone-Modelle 6, 6s und SE einführte. Mit iOS 11.2 wurde dies jüngst auch auf das iPhone 7 ausgeweitet. Neu wäre, dass zu den Lösungen auch die Drosselung der Prozessor-Leistung gehörte. (iOS 11: Sieben neue Funktionen für iPhone und iPad)

Messwerte belegen: iPhones werden langsamer

Auslöser für die jüngsten Berichte waren unterschiedliche Werte bei iPhone-Belastungstests vor und nach einem Batteriewechsel. Sie zeigten, dass beim iPhone mit alter Batterie die Spitzenleistung des Prozessors gedrosselt war, während sie mit dem neuen Akku auf normales Niveau zurückkehrte. Apple bestritt die Messwerte nicht. Der Konzern machte in seiner Erklärung zugleich keine Angaben dazu, was genau die Maßnahmen zur Verwaltung des Stromverbrauchs sind.

iPhone-Batterie: Kälte ist der Feind

Unklar bleibt, wie oft Apples Maßnahmen zur Regelung des Stromverbrauchs im tatsächlichen Alltag spürbar sind: Die Benchmark-Tests mit verschiedenen Belastungsstufen lösen sie in der Spitze automatisch aus. Apple zufolge greift die Funktion nur bei Kälte, niedrigem Batteriestand oder abgenutzten Akkus ein. (Im Test: Das iPhone 8 Plus kann einem fast leidtun)

„Bei Kälte, niedriger Batterieladung oder im Laufe der Zeit sind Lithium-Ionen-Batterien immer weniger in der Lage, Spitzenstrombelastungen zu liefern, was dazu führen kann, dass das Gerät unerwartet heruntergefahren wird, um seine elektronischen Komponenten zu schützen“, so Apple.

Die Spekulation, Apple bremse absichtlich ältere iPhones aus, damit sich die Kunden neue Geräte kaufen, taucht regelmäßig auf, wenn Nutzer bemerken, dass ihre Telefone langsamer werden. Apple wies das stets zurück – und auch Branchenbeobachter halten es für unwahrscheinlich, dass der Konzern das Risiko eingehen würde, das langfristige Vertrauen der Kunden schnellen Profiten zu opfern. Neben der Abnutzung der Batterien kann der Grund dafür auch sein, dass neuere Versionen der Betriebssysteme mehr Rechenleistung einfordern. Einen iPhone-Batteriewechsel außerhalb der Garantie bietet Apple für 89 Euro an. Dann läuft das iPhone wieder mit der ursprünglichen Leistung. (iPhone X: So erklärt Apple die Panne bei der Keynote)