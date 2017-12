Zwei Anbieter Hamburger können jetzt Taxis per App teilen

Hamburg. Urbane Mobilität ohne eigenes Auto ist ein großes Thema. Vom vernetzten öffentlichen Nahverkehr über Carsharing bis zu Sammeltransporten reicht das Spektrum der Mobilitätsangebote, je nach Großstadt. In Hamburg kommen jetzt per App geteilte Taxis dazu.

Zwei fremde Fahrgäste können sich in Hamburg mit der Taxi-App MyTaxi künftig einen Wagen teilen. Damit seien für die Kunden Einsparungen von 30 bis 50 Prozent je Taxifahrt möglich, sagte Alexander Mönch, MyTaxi-Chef für Deutschland und Österreich, in Hamburg.

Die App erkenne, wenn zwei Fahrgäste einen ähnlichen Weg zurückzulegen hätten und führe die Touren dann zusammen. Einen Tag zuvor hatte bereits der Hamburger Konkurrent Hansa-Taxi eine ähnliche Erweiterung seiner App veröffentlicht. MyTaxi will die App in einer dreimonatigen Testphase anpassen und verbessern und dann auch in anderen Städten anbieten.

Ein erster Test des Angebots in Warschau sei erfolgreich verlaufen und habe in Spitzenzeiten am Wochenende bis zu 30 Prozent geteilte Fahrten ergeben. „Was die Stadt und die Gesellschaft brauchen, ist eine Alternative zum Individualverkehr“, sagte Mönch. „Ein Auto, das zu 95 Prozent nicht fährt und Mobilitätskosten von 600 Euro im Monat verursacht, ist ökologisch und ökonomisch nicht sinnvoll.“ Das Taxi sei bereits ein geteiltes Produkt und werde mit dem Update der MyTaxi-App noch mehr geteilt. An der Entwicklung der Algorithmen und der Software habe MyTaxi eineinhalb Jahre gearbeitet.

MyTaxi und Hansa-Taxi hoffen, mit der Kostenersparnis auch neue Kundengruppen für Taxifahrten zu gewinnen, vor allem jüngere Leute mit wenig Geld. Diese Zielgruppen haben auch andere Anbieter im Auge. Allein in der zweitgrößten deutschen Stadt Hamburg gibt es mittlerweile eine Vielzahl von Mobilitäts-Angeboten: So sind zum Beispiel die mobilen Carsharing-Anbieter DriveNow (BMW/Sixt) und Car2Go (Daimler/Europcar) ebenso am Markt wie zahlreiche weitere Anbieter mit festen Stationen. Über die Stadt verteilt zieht sich ein dichtes Netz von Fahrradstationen. Mit der Initiative switchh der Nahverkehrsunternehmen werden U- und S-Bahn, Mietwagen, Car-Sharing und Fahrrad vernetzt. Und die VW-Tochter Moia will im nächsten Jahr elektrisch betriebene Kleinbusse als Sammeltransporter anbieten.

Die Daimler-Tochter MyTaxi ist die führende Taxi-App in Europa und in mehr als 70 Städten nutzbar. Die neue Funktion soll Schritt um Schritt erweitert und verbessert werden. Bislang können nur zwei Fahrgäste teilen, nicht drei, die zudem nur Handgepäck mit sich führen dürfen. Künftig soll ein geteiltes Taxi auch im Voraus buchbar sein. In den ersten Monaten erhalten die Kunden zudem einen Gutschein als Bonus, wenn sie ihr Taxi gern teilen wollen, aber dafür keinen geeigneten Partner finden.