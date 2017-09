Osnabrück. Apple hat das iPhone 8 und das iPhone 8 Plus vorgestellt, ein iPhone 7S und iPhone 7S Plus wird es nicht geben – und das aus gutem Grund.

Apple iPhone 8 und iPhone 8 Plus im Überblick

iPhone 8 mit 4,7 Zoll Bildschirm, iPhone 8 Plus mit 5,5 Zoll

Rückseite aus Glas statt Aluminium

kabelloses Laden per Qi

Speicher: 64 Gigabyte (GB) und 256 GB

Preis: iPhone 8 ab 799 Euro, iPhone 8 Plus ab 909 Euro.

iPhone 8: Darum ist es kein iPhone 7S

Apple hat beim Nachfolger des iPhone 7 so viele Dinge verändert, dass der übliche „s“-Namenszusatz nicht angebracht war. iPhone 8 und iPhone 8 Plus haben zwar die identischen Bildschirmgrößen, dafür aber eine Rückseite aus Glas. Beim iPhone 7 war es Aluminium. Allersdings wiegt das iPhone 8 Plus mit 202 Gramm nun mehr als das iPhone 7 Plus (188 Gramm). Das iPhone 8 ist zehn Gramm schwerer als das iPhone 7. (Weiterlesen: Apple iPhone X – so teuer war noch nie ein iPhone)

iPhone 8: Laden ohne Kabel

Der Wechsel auf eine Glasrückseite war nötig, damit Apple das Laden per Induktion und ohne Kabel ermöglichen konnte. Dafür setzt Apple auf den Standard Qi (sprich: Tschi). Nutzer können iPhone 8 und iPhone 8 Plus auf eine optional erhältliche Ladematte legen. Im Inneren des iPhone 8 werkelt nun der Apple-eigene A11 Bionic Chip, im iPhone 7 war es der A11 Fusion Chip.

iPhone 8 Plus (links) und iPhone 8 im neuen Goldton. Foto: AFP

iPhone 8 und 8 Plus mit verbessertem Bildschirm

Beim iPhone 8 und iPhone 8 Plus verbaut Apple nun das aus dem iPad Pro bekannte „True Tone Display“. Der Bildschirm passt sich dabei im Grundton an das Umgebungslicht an. Die Kamera des iPhone 8 nimmt 4K-Videos nun mit bis zu 60 Frames Per Second (fps) auf. Das iPhone 7 schafft nur 30 fps. Zeitlupenvideos in Full-HD laufen mit bis zu 240 fps.





iPhone 8: Vorbestellen und Preis

Interessenten können Apples iPhone 8 und iPhone 8 Plus ab dem 15. September, 9.01 Uhr, bei Apple vorbestellen. Das iPhone 8 kostet mit 64 GB 799 Euro, mit 256 Euro fallen 969 Euro an. Das iPhone 8 Plus kostet 909 Euro mit 64 GB und 1.079 Euro mit 256 GB. Die neuen iPhones kommen am 22. September auf den Markt. (Weiterlesen: iPhone 8 und iPhone X bei Telekom und Co. vorbestellen)