900 Dollar pro Fahrer Uber muss Millionen an Fahrer in New York nachzahlen

Uber muss Millionen an Fahrer in New York nachzahlen

Eine Uber-Filiale in San Francisco. Das Unternehmen steht wegen seiner Praktiken immer wieder in der Kritik. Foto: Christoph Dernbach

San Francisco. Uber kommt nicht zur Ruhe. Nach vielen Negativ-Schlagzeilen in den vergangenen Wochen, wird nun auch eine Millionen-Nachzahlung an Fahrer in New York fällig. Die Firma hat sie systematisch unterbezahlt.