Osnabrück. Unsere App „noz Premium“ ist für Sie umfangreich aktualisiert worden: An diesem Dienstag startet mit „derTag“ ein neues Format, mit dem wir Sie bestens informiert in den Feierabend entlassen. Und auch für die vielen treuen Leser des ePapers und für Fans von Podcast- und Audio-Formaten gibt es Neuigkeiten.

Nicht nur die Coronakrise hat uns in den vergangenen Wochen beschäftigt. Wir haben uns auch darauf vorbereitet, Ihnen ein ganz neues Produkt zu präsentieren und damit das Angebot unserer beliebten App „noz Premium“ weiter auszubauen: „derTag“ ist der Name dieses Produktes, das am Dienstag zum ersten Mal erscheint und dann nach vielen Jahren die Nachfolge des Abendmagazins antritt.

Mit „derTag“ geben wir Ihnen immer abends einen Überblick darüber, was los war in unserer Region, Deutschland und der Welt. Um Ihrem Interesse an lokalen Nachrichten besonders nachkommen zu können, gibt es zwei unterschiedliche „derTag“-Versionen für die Region Osnabrück und das Emsland.

Von Montag bis Sonntag präsentiert Ihnen zu spätestens 18 Uhr ein Mitglied unserer Redaktion sein ganz persönliches Best-of des Tages – digital auf Ihrem Smartphone oder Tablet und auch in der Web-Version des ePapers.

Erste ePaper-Version schon zu 21 Uhr

Damit nicht genug: Wir haben in den vergangenen Wochen auch unsere Prozesse umgestellt und können Ihnen ab sofort eine erste Version unseres ePapers schon zu 21 Uhr zur Verfügung stellen. Auch wenn vielleicht noch nicht jeder Artikel in dieser Version final abgeschlossen ist, haben Sie damit schon am Vorabend exklusiv Zugriff auf die Inhalte der gedruckten Tageszeitung, die am nächsten Morgen von unseren Zustellern in die Haushalte gebracht wird.

Selbstverständlich wird die ePaper-Version im Laufe der Nacht auch weiter aktualisiert. Zum Hintergrund: In der App „noz Premium“ stellen wir unseren Digital-Premium-Abonnenten auf Tablets und Smartphones mit den Betriebssystemen iOS und Android alle Tageszeitungen von NOZ Medien aus dem Verbreitungsgebiet rund um Osnabrück sowie aus dem Emsland als ePaper zur Verfügung.

Audio-Bereich und Rätsel-Ecke

Die neue Kombination aus „derTag“ und dem früheren ePaper ist aber noch nicht alles: In der App „noz Premium“ finden Sie zudem ab sofort einen umfangreichen Bereich für unsere Audio-Angebote, also für unsere Podcasts und Hörartikel (mehr dazu hier). Außerdem schalten wir mit der App-Aktualisierung am Dienstag auch unsere neue interaktive Rätselecke frei, die Sie unterhalten wird.

Im Überblick finden Sie hier noch einmal die wichtigsten Funktionsweisen der App „noz Premium“:

ePaper in der App „noz Premium“



Von montags bis samstags finden Sie Ihre Zeitung in gewohnter Optik in der App „noz Premium“ und profitieren von den Vorteilen der für das Tablet und das Smartphone optimierten ePaper-Ausgabe:

Auch offline lesen: In der App gibt es für das ePaper eine komfortable Downloadfunktion. Damit können Sie Ihre digitale Tageszeitung auch dann lesen, wenn Ihnen gerade kein WLAN oder eine mobile Datenverbindung zur Verfügung stehen.

In der App gibt es für das ePaper eine komfortable Downloadfunktion. Damit können Sie Ihre digitale Tageszeitung auch dann lesen, wenn Ihnen gerade kein WLAN oder eine mobile Datenverbindung zur Verfügung stehen. Archivfunktion: Sie erinnern sich an einen Artikel, der vor einigen Tagen oder Wochen erschienen ist und wollen diese gerne nochmal lesen oder mit Freunden oder Kollegen teilen? Oft ist in solchen Fällen die gedruckte Tageszeitung leider nicht mehr zu Hand. Im ePaper haben Sie ein umfangreiches Archiv und können darin gezielt suchen.

„der Tag“ in der App „noz Premium“

Jeden Abend ab 18 Uhr erscheint „derTag“, eine multimedial aufbereitete Ausgabe mit den Themen des Tages:

Früher informiert: Erhalten Sie bereits am Abend einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus der Region und aller Welt. Im Gegensatz zum ePaper finden Sie die Artikel über das lokale Geschehen in einer kompakten, besonders auf dem Smartphone und dem Tablet schnell zu erfassenden Form.

Erhalten Sie bereits am Abend einen Überblick über die wichtigsten Nachrichten aus der Region und aller Welt. Im Gegensatz zum ePaper finden Sie die Artikel über das lokale Geschehen in einer kompakten, besonders auf dem Smartphone und dem Tablet schnell zu erfassenden Form. Multimediale Inhalte: Neben spannenden Nachrichten und interessanten Hintergrundinformationen enthalten die in „der Tag“ angerissenen Artikel auch Videos, Bildergalerien oder interaktive Grafiken zu ausgewählten Themen.

Neben spannenden Nachrichten und interessanten Hintergrundinformationen enthalten die in „der Tag“ angerissenen Artikel auch Videos, Bildergalerien oder interaktive Grafiken zu ausgewählten Themen. Bequeme Lesesituation: Wie in einem Newsletter präsentieren wir Ihnen in „derTag“ eine Auswahl der wichtigsten Informationen des Tages, die von uns kurz angerissen werden. Wollen Sie tiefer in einen Artikel einsteigen, ist dies bequem jederzeit möglich.

Weitere Produkte in der App „noz Premium“

Neben dem ePaper und „derTag“ veröffentlichen wir noch weitere Produkte in der App „noz Premium“. Alle zwei Monate erscheint zum Beispiel die digitale Version der Ausgabe „Die Wirtschaft“.

Der Nachrichtenticker in der App „noz Premium“

Sie möchten tagsüber nicht auf die Ausgaben oder auf das neue Format „derTag“ warten? Dann können Sie eine Auswahl aktueller Nachrichten auch direkt im Newsticker der App „noz Premium“ verfolgen.

DigitalPremium-Abonnenten erhalten im Rahmen Ihres Abos Zugriff auf alle in der App enthaltenen Produkte. Wer kein Abo hat, kann einzelne Ausgaben über die Zahlungsfunktion von iTunes oder dem Google Play Store kaufen.