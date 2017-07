Gerade erst ist die aufgemöbelte Version der Playstation 4, die Playstation 4 Pro, erschienen. Doch Gaming-Freunde auf der ganzen Welt fragen sich trotzdem schon jetzt: Wann erscheint ihr Nachfolger, die PS5?

Konkrete Angaben zum Erscheinungstermin hat Sony noch nicht gemacht. Auch gibt es bisher keine definitive Aussage, dass es überhaupt eine PS5 geben wird. Die meisten Playstation-Seiten im Netz sind sich aber einig: Die Playstation 5 wird kommen.

Die Playstation-Seite „Play3.de“ bezieht sich auf die Aussagen eines Analysten und bringt die zweite Hälfte des Jahres 2018 ins Spiel. „Dies gibt der Analyst Damien Thong zu verstehen, der zuvor auch schon mit der PS4 Slim und der PS4 Pro richtig lag“, heißt es dort.

PS4 Pro? Wait, what about PS5? Macquarie's Damian Thong who correctly predicted PS4 slim and Pro says PS5 may arrive in 2nd half of 2018.