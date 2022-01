Berlin. Der Luca-App droht eine Kündigungswelle durch die Bundesländer. Um das zu verhindern, will der Hersteller mit drastisch gesenkten Gebühren und kurzen Vertragslaufzeiten punkten.

Die Macher der umstrittenen Luca-App zur Bekämpfung der Corona-Pandemie sind den Bundesländern in den laufenden Verhandlungen um eine Vertragsverlängerung entgegengekommen.

Luca-System zum halben Preis

Der Hersteller halbierte die Kosten: Pro Gesundheitsamt werden künftig 9000 Euro im Jahr fällig statt bislang 18.000 Euro. Damit könne die Infrastruktur und Software des Luca-Systems erhalten bleiben, sagte Culture4Life-Geschäftsführer Patrick Hennig der Deutschen Presse-Agentur.

Die Länder müssen sich außerdem nicht mehr für ein volles Jahr auf die Nutzung des Luca-Systems verpflichten, sondern können sich Monat für Monat entscheiden, ob die Gesundheitsämter die Luca-Daten nutzen können, teilte die Betreibergesellschaft Cultur4Life am Montag in Berlin mit.

Die Verträge mit 13 Bundesländern – alle außer Sachsen, Thüringen und Nordrhein-Westfalen – hatten bislang ein Jahresvolumen von 20 Millionen Euro inklusive Mehrwertsteuer.

Die Sorge vor der Kündigungswelle

Bislang hat von den 13 Luca-Vertragsländern nur Schleswig-Holstein eine Kündigung schriftlich ausgesprochen, Bremen hat die Trennung öffentlich angekündigt. Es gibt aber Hinweise darauf, dass auch Bundesländer wie Baden-Württemberg, Berlin und Brandenburg vor einer Vertragskündigung stehen.

Die Luca-App war vor gut einem Jahr mit großen Erwartungen gestartet worden, um die in den meisten Infektionsschutzverordnungen vorgeschriebene Erfassung der Kontaktdaten von Restaurantgästen und Event-Besuchern möglichst datenschutzfreundlich und effizient zu erledigen. An dem System entzündete sich aber immer wieder heftige Kritik.



Zentrale Datenspeicherung und geringe Nutzung

Luca-Skeptiker stören sich vor allem am Konzept einer zentralen Datenspeicherung. Außerdem bezweifeln sie, dass das Luca-System die Gesundheitsämter tatsächlich wirkungsvoll unterstützen kann. In Bremen hat das Gesundheitsamt nur zehn Mal Daten abgefragt. In Bayern und Baden-Württemberg soll es in den vergangenen Wochen kaum noch Zugriffe auf das Luca-System durch Gesundheitsämter gegeben haben.

Hennig erklärte, damit dem Gesundheitsschutz weiterhin maximal gedient sei, wolle Luca den Bundesländern die Flexibilität geben, das System immer dann einzusetzen, wenn sie es brauchen. "Luca wird die Basisversorgung mit der Luca-Technologie in jedem Bundesland langfristig aufrechterhalten und jedem Bundesland die Möglichkeit geben, jederzeit nach Bedarf das System für einen quasi beliebigen Zeitraum einzusetzen." Eine entsprechende Information sei bereits an die Bundesländer verschickt worden.



Luca nimmt Gastro- und Kulturbranche in den Blick

Gleichzeitig wolle sich Luca stärker als Digitalisierungs-Partner der Gastronomie und Kulturbranche positionieren. So könne Luca die Ein-Stopp-Lösung werden, um Ticket, Impfstatus und einen unter Umständen erforderlichen Testnachweis vorzulegen.

