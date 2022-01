Die Jahresverträge mit der Firma hinter der Luca-App laufen bald aus. Eine erste Entscheidung ist gefallen.

imago images/Friedrich Stark

Osnabrück. Das erste Bundesland hat den Vertrag mit der Firma hinter der Luca-App gekündigt. Auch in Niedersachsen und Bremen stehen Entscheidungen an. Der Bund will die Luca-Kosten noch doch nicht übernehmen.

Die erste Entscheidung über den weiteren Umgang mit Luca ist gefallen: Schleswig-Holstein hat den Vertrag gekündigt. Der Grund für das Luca-AusSönke Schulz, Geschäftsführer des schleswig-holsteinischen Landkreistages, sagte unserer Red