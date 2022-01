Auf den Seiten von Google und Facebook konnten Cookies wohl nicht so leicht abgelehnt wie angenommen werden.

Lino Mirgeler/dpa/Symbolbild

Paris. Mit einem Klick sollen Internetnutzer auf Webseiten für etwas mehr Datenschutz sorgen können. Doch nicht alle Unternehmen machen es ihnen leicht. In Frankreich müssen zwei Konzerne deshalb zahlen.

Frankreichs Datenschutzbehörde hat Millionenstrafen gegen Google und Facebook verhängt. Auf ihren Seiten hätten Nutzerinnen und Nutzer Cookies nicht so leicht ablehnen wie annehmen können, hieß es in der am Donnerstag veröffentlichten Begrü