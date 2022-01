Im Netz bekam das Problem den Namen Y2K22.

Peter Kneffel/dpa

Redmond. Das hat zu einem E-Mail-Stau geführt. Betroffen sind die Exchange-Versionen 2016 und 2019. Aber es gibt Lösungen für das Problem.

Nachdem zu Jahresbeginn E-Mails in einigen Versionen von Microsofts Software Exchange steckenblieben, hat der Konzern eine Lösung für das Problem veröffentlicht.Auslöser der Störung war ein falsches Datumsformat in einer Datei für den in Ex