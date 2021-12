Magazin „Time“: Elon Musk ist „Person of the Year“

Der Tesla-Chef und Weltraum-Unternehmer Elon Musk ist vom amerikanischen „Time Magazine“ zur Person des Jahres gekürt worden.

Patrick Pleul/dpa-Zentralbild/dpa

New York. Der reichste Mann der Welt schickt Satelliten in die Umlaufbahn und wirbelt mit seinen E-Autos eine traditionsreiche Industrie um. So viel Einfluss ist eine Auszeichnung wert, meint das Magazin „Time“.

