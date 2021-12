Der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland kommt gut voran.

Robert Michael/dpa-Zentralbild/dpa

Bonn. Der Ausbau des superschnellen Mobilfunk-Standards 5G kommt in Deutschland gut voran. Besonders die Ballungszentren profitieren bereits davon.

Der Ausbau des 5G-Mobilfunknetzes in Deutschland kommt gut voran. Nach Daten der Bundesnetzagentur, die am Donnerstag in Bonn veröffentlicht wurden, wird bereits über 53 Prozent der Fläche der Bundesrepublik von mindestens einen Anbieter mi