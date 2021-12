Studie: Rekord bei Investitionen in europäische Tech-Firmen

Northvolt hat mit seiner Batterietechnologie für Elektroautos in diesem Jahr eine große Summe in einer Finanzierungsrunde eingeholt.

Julian Stratenschulte/dpa

Berlin. Erfolgreiches Jahr für europäische Technologie-Firmen: Die Investitionen haben in diesem Jahr erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar übrschritten. Besonders ein Unternehmen konnte sich freuen.

Die Investitionen in europäische Technologie-Firmen überschreiten in diesem Jahr nach Berechnungen von Branchenexperten erstmals die Marke von 100 Milliarden Dollar.„Es ist das Jahr, in dem das europäische Tech-Ökosystem sein wahres Potenzi