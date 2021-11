Verband: Digitalisierung in Wirtschaft überdauert Pandemie

Beim Thema Homeoffice nach der Corona-Pandemie zeigen sich viele Firmen in Deutschland skeptisch.

Fabian Strauch/dpa/Illustration

Berlin. Die Corona-Krise erzwang einen Schub bei der Digitalisierung deutscher Unternehmen. Oft gibt es da es kein Zurück mehr - doch beim Homeoffice sind die Firmen skeptisch.

Die Unternehmen in Deutschland sind in der Corona-Krise digitaler geworden - und das wird auch nach der Pandemie so bleiben. Unter anderem Videokonferenzen und der Einsatz elektronischer Unterlagen statt Papier sollen weiter zum Alltag gehö