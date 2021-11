Da ist einer: „Pokémon Go“ bezieht seinen Reiz aus der erweiterten Realität, bei der die reale Umgebung mit Hilfe der Smartphone-Kamera einbezogen wird.

San Francisco. Das Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ wurde weltweit zum Erfolg. Die Entwicklerfirma Niantic konnte sich nun in einer weiteren Finanzierungsrunde Geld holen - und will in weitere Spiele investieren.

Die Entwicklerfirma hinter dem populären Smartphone-Spiel „Pokémon Go“ hat eine Gesamtbewertung von neun Milliarden Dollar erreicht. Niantic aus San Francisco holte sich in der jüngsten Finanzierungsrunde 300 Millionen Dollar (rund 267 Mio