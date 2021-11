Ericsson will Cloud-Telefonie-Anieter Vonage schlucken

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson will sich in den USA durch einen milliardenschweren Zukauf verstärken.

Mark Schiefelbein/AP/dpa

Stockholm. Erst 2020 hatte Ericsson den US-amerikanischen Netzwerkspezialisten Cradlepoint übernommen. Nun soll der nächste milliardenschwere Einkauf folgen.

Der schwedische Netzwerkausrüster Ericsson will sich in den USA durch einen milliardenschweren Zukauf verstärken. Für 21 Dollar je Aktie soll der Anbieter von cloudbasierter Kommunikation Vonage gekauft werden, wie der Nokia-Konkurrent am M