Tidal wurde im Frühjahr von der Bezahlfirma Square des Twitter-Mitgründers Jack Dorsey übernommen.

Michael Reynolds/Pool EPA/AP/dpa

New York. Die Beträge sind häufig gering, mit denen Musiker bei Streamingdiensten entlohnt werden. Tidal führt jetzt ein neues Bezahlmodell ein.

Der Musikstreaming-Dienst Tidal wird künftig einen Teil der Abo-Zahlungen von Nutzern direkt den von ihnen am meisten gehörten Musikern zukommen lassen.Es gehe um bis zu zehn Prozent vom Preis des Tarifs Hifi Plus, der in Deutschland 19,99