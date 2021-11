Apple liefert künftig Ersatzteile an alle

Apple wird künftig den Zugang zu Original-Ersatzteilen nicht mehr so stark begrenzen wie bisher.

Jens Kalaene/dpa-Zentralbild/dpa

Cupertino. Apple hat bislang nur zertifizierten Werkstätten den Zugang zu Original-Ersatzteilen ermöglicht. Nun öffnet der iPhone-Konzern seine Ersatzteile-Depots schrittweise für alle.

Apple wird künftig den Zugang zu Original-Ersatzteilen nicht mehr so stark begrenzen wie bisher. Der Konzern kündigte am Mittwoch ein Programm zur Self-Service-Reparatur an. Damit können im ersten Schritt Besitzer eines iPhone 12 und iPhone