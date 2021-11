Twitter auf dem Smartphone.

Fabian Sommer/dpa

San Francisco. Der Kurznachrichtendienst verdient sein Geld hauptsächlich mit Werbung. Doch es gibt schon ein Bezahlangebot. Das soll nun auch auf dem wichtigen US-Markt verfügbar sein.

Twitter dehnt sein Abo-Angebot auf die USA und Neuseeland aus. Der Service „Twitter Blue“ wird in den USA knapp drei Dollar im Monat kosten, teilte das Unternehmen am Dienstag mit. Zuvor hatte Twitter den Bezahldienst in Australien und Kana