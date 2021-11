Singles Day 2021: Die besten Angebote gibt es im Internet, im Einzelhandel ist der Schnäppchentag noch nicht flächendeckend angekommen.

Franziska Gabbert/dpa

Berlin. Mit dem Singles Day 2021 startet die Rabattschlacht zum Vorweihnachtsgeschäft. Bei bestimmten Angeboten können Black Friday und Cyber Monday nicht mithalten, sagt ein Experte.

Das Schnäppchen-Ereignis Singles Day, das jedes Jahr am 11. November stattfindet, ist in Deutschland noch nicht so bekannt wie Black Friday (in diesem Jahr am 26. November) oder Cyber Monday (29. November). Doch Oliver Bohl vom Bundesverban