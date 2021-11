Die europäischen Verleger fordern eine stärkere Regulierung von Google und Facebook. (Symbolbild)

dpa/Fabian Sommer

Brüssel. In einem offenen Brief haben europäische Verleger die EU aufgefordert, konkrete Regeln für Plattformen wie Google und Facebook zu erlassen.

Die EU-Pläne zur Regulierung von großen Plattformen gehen europäischen Verlegern nicht weit genug. Sie fordern konkret mehr Regeln für Plattformen wie Google und Facebook. In einem offenen Brief an die EU-Länder beklagten die europäischen V