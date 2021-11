Kinder tragen anlässlich der Halloween-Feierlichkeiten Kostüme, die von der koreanischen Netflix-Originalserie „Squid Game“ inspiriert sind. Bei der Streamingserie „Squid Game“ sollten Eltern die Altersfreigabe ab 16 Jahren berücksichtigen, betonen Expertinnen.

Kin Cheung/AP/dpa

Frankfurt am Main. Bei der Erfolgsserie „Squid Game“ geht es um scheinbar harmlose Kinderspiele, doch enden sie für die Verlierer tödlich. Jetzt spielen Kinder und Jugendliche die Spiele nach - Erwachsene sind alarmiert.

In einer Kita mit angeschlossenem Hort in Pinneberg bei Hamburg haben Kinder und Jugendliche die blutige Netflix-Serie „Squid Game“ nachgespielt.In einem Brief an die Eltern warnte der zuständige Ansprechpartner der Kita vor der Serie. Sie