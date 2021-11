Whatsapp, Signal, E-Mail: So will die EU alle privaten Nachrichten überwachen

Whatsapp, Telegram, Signal, Sykpe, Zoom und E-Mail: Alle beliebten Chat- und Messenger-Plattformen wären wohl von den Überwachungsplänen der EU betroffen.

Zacharie Scheurer/dpa

Brüssel/Berlin. Die EU will Whatsapp, Google, Apple, Microsoft und Co. dazu verpflichten, alle privaten Chats und Nachrichten auf illegale Inhalte zu überprüfen – einige Anbieter machen das bereits. Was Sie dazu wissen müssen.

Chat-Überwachung: Was passiert schon und was soll kommen?Im Kampf gegen die Verbreitung von Kinderpornografie will die EU-Kommission die seit dem Sommer erlaubte, freiwillige Kommunikationsüberwachung in Chat-, Nachrichten-, E-Mail- und Vid