Die Online-Angebote der Deutschen Welle wurden in Belarus gesperrt.

Marius Becker/dpa

Minsk. Die Website der Deutschen Welle (DW) wurde in Belarus gesperrt. Der Vorwurf lautet, es würden extremistische Materialien verlinkt. Weitere Nachrichtenportale sind von der Sperrung im Land betroffen.

Die Behörden in Belarus haben die Internetseite der Deutschen Welle (DW) gesperrt. Die Online-Angebote in allen 32 Sendesprachen seien nicht mehr abrufbar, teilte der Sender am Freitag in Bonn mit.Das Informationsministerium in Minsk begrün