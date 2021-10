Laut einer Studie sind bis Jahresende schätzungsweise 7,5 Millionen reine Glasfaser-Anschlüsse betriebsbereit.

Armin Weigel/dpa

Köln. Trotz der Pandemie-bedingten Einschränkungen nimmt laut einer Studie der Ausbau mit Highspeed-Glasfaser deutlich zu. Von der schnelleren Internetverbindung könnten künftig mehr Menschen Gebrauch machen.

Der Internetausbau mit Highspeed-Glasfaser in Deutschland nimmt Experten zufolge Fahrt auf.Bis Jahresende seien schätzungsweise 7,5 Millionen reine Glasfaser-Anschlüsse betriebsbereit, heißt es in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie