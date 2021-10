Das Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat seinen Lagebericht für 2021 vorgestellt.

Sebastian Gollnow/dpa

Berlin. „Angespannt bis kritisch“ nennt das Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik die aktuelle Lage im Netz. Kriminelle nutzen teilweise Angriffsstrategien aus der Cyberspionage.

Die Bedrohung durch Cyberangriffe ist in Deutschland in den vergangenen zwölf Monaten deutlich gewachsen. Das geht aus dem Lagebericht 2021 des Bundesamtes für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hervor. Darin wird die aktuelle Situ