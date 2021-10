Warum Facebook bald seinen Namen ändern will

Namensänderung bei Facebook: Wie der Konzern zukünftig heißen soll, steht bislang noch nicht fest.

AFP/OLIVIER DOULIERY

Menlo Park. Facebook soll schon bald einen neuen Firmennamen bekommen. Laut einem US-Medienbericht soll der Namenswechsel bereits in der kommenden Woche erfolgen. Welche Pläne der Konzern mit diesem Schritt umsetzten will.

Facebook möchte einem Medienbericht zufolge seinen Firmennamen ändern. Um den Fokus auf die virtuelle Welt "Metaverse" zu legen, soll es in der kommenden Woche einen Namenswechsel geben, berichtete das US-Technologie-Portal "The Verge" am M