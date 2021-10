Vodafone setzt auf Litfaßsäulen, in die kleine 5G-Antennen eingebaut werden und von außen nicht sichtbar sind.

Malte Krudewig/dpa

Düsseldorf. Mit dem Mobilfunkstandard 5G soll die Internetnutzung unterwegs viel besser werden. Der Ausbau läuft auf Hochtouren, doch ein Problem treibt die Netzbetreiber um: Wohin mit all den nötigen Antennen?

Beim Ausbau seines Mobilfunknetzes setzt das Telekommunikationsunternehmen Vodafone auf Litfaßsäulen als Antennenstandort. Eine erste solche Funkanlage nahm das Unternehmen am Donnerstag in Düsseldorf in Betrieb, 150 weitere sollen folgen.