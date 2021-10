Die Wikipedia-Gemeinde trifft sich in Erfurt

Die Wikipedia-Gemeinde diskutiert ein Wochenende lang in Erfurt.

Sebastian Gollnow/dpa

Erfurt. Wikipedia wird oft und gerne genutzt. Die freie Online-Enzyklopädie gibt es seit 20 Jahren. Doch es fehlt an Autoren - und vor allem an Autorinnen. Rund 300 davon tauschen sich bis Sonntag in Erfurt aus.

„Die Strumpfhose ist ein einteiliges Beinbekleidungsstück, das den Körper hauteng von der Taille abwärts komplett bedeckt“ - so lautet der erste Satz des Wikipedia-Eintrags „Strumpfhose“. Klingt simpel. Doch der Artikel hat in diesem Jahr z