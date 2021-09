Die App ist eine Ergänzung zu den Notrufnummern 110 und 112 von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdiensten und richtet sich vor allem an Menschen mit einer Hör- und Sprachbehinderung.

Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf. Die App „nora“ soll Hörgeschädigten in Not helfen. Nachdem am Mittwoch zeitweise die Notrufnummern 110 und 112 ausgefallen waren, war der Ansturm auf die App groß - und die Server am Limit.

Wegen sehr hoher Zugriffszahlen ist der Download der bundesweiten Notruf-App „nora“ bis auf Weiteres ausgesetzt worden.Durch den Ausfall der Notrufnummern 110 und 112 am Mittwoch habe sich der Ansturm auf die App mehr als verzehnfacht, beri