Notruf per App - „nora“ soll Hörgeschädigten in Not helfen

Die App Nora ist eine Ergänzung zu den Notrufnummern 110 und 112 und richtet sich vor allem an Menschen mit einer Hör- und Sprachbehinderung.

Rolf Vennenbernd/dpa

Düsseldorf. Bislang mussten hörgeschädigte Menschen in Notfällen auf Dritte oder das Fax zurückgreifen. Das soll die neue Notruf-App „nora“ nun ändern.

App statt Fax: Vor allem hörgeschädigte Menschen können in Zukunft per App die Feuerwehr, Rettungsdienste und Polizei rufen. Die Notruf-App „nora“ ist in 15 Bundesländern an den Start gegangen. Bisher hätten hörgeschädigte Menschen in Notla