US-Regierung will von Firmen mehr Daten zur Chip-Knappheit

Die US-Regierung will von Firmen mehr Daten zur Halbleiter-Knappheit. Auch Autobauer sind von dem Mangel bedroht.

Ryan Garza, Detroit Free Press/TNS via ZUMA Wire/dpa

Washington. In den USA werden die Chip-Engpässe als eine Frage der nationalen Sicherheit gesehen. Das Weiße Haus macht nun einen neuen Anlauf,dazu Daten von Unternehmen einzuholen - noch auf freiwilliger Basis.

Die US-Regierung will stärker gegen die Halbleiter-Engpässe vorgehen, die unter anderem die Elektronik-Branche und Autohersteller hart treffen. In einem ersten Schritt will Handelsministerin Gina Raimondo sich ein besseres Bild von der Situ