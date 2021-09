Mögliche Sicherheitslücken in Smartphones aus China

Das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) hat eine Untersuchung mehrerer chinesischer Smartphonemodelle eingeleitet - darunter auch ein Modell von Huawei.

Mark Schiefelbein/AP/dpa

Vilnius. Nachdem die Cyberabwehr in Litauen vor chinesischen 5G-Smartphones gewarnt hat, will auch Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik die Geräte untersuchen.

Nach der Warnung der litauischen Cyberabwehr vor Sicherheitslücken und eingebauten Zensurfunktionen in chinesischen Mobiltelefonen hat das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI) eigene Untersuchungen eingeleitet.Das staat