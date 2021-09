Wie schon in den ersten drei Teilen spielt Keanu Reeves auch im neuen "Matrix"-Film die Rolle des Neo.

Imago / Allstar

Los Angeles. "Matrix 4" kommt im Dezember in die Kinos. Die Fans freuen sich auf das Sci-Fi-Comeback und drehen beim Trailer für "The Matrix Resurrections" durch: Die Macher haben sich etwas Besonderes überlegt.

Die legendäre Science-Fiction-Reihe "Matrix" kommt am 23. Dezember 2021 mit einem vierten Teil zurück in die deutschen Kinos. Als wären die Fans nicht so schon gespannt genug, kündigen die Macher den Film "The Matrix Resurrections" auf eine