Munich Re will Cyber-Versicherung weiter ausbauen

Das Logo der Munich RE am Haupteingang des Verwaltungsgebäudes der Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft AG.

Peter Kneffel/dpa

München. Der Dax-Konzern wolle bei der Versicherung gegen Pannen und Angriffe rund um Computersysteme weiterhin wachsen, heißt es aus München.

Der Rückversicherer Munich Re will sein Geschäft in der Cyber-Versicherung weiter vorantreiben. Der Dax-Konzern wolle bei der Versicherung gegen Pannen und Angriffe rund um Computersysteme weiterhin profitabel wachsen, teilte er am Dienstag