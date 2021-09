Ein Radio zum Empfang von UKW und DAB+.

Fabian Sommer/dpa

Berlin. Die Anzahl der digitalen Radios ist deutlich gestiegen. Das geht aus einem Bericht der Medienanstalten hervor. Auch wer bei den Empfängern gewinnt, wurde analysiert.

Zwei Drittel der Haushalte in Deutschland sind inzwischen in der Lage, digital Radio zu hören. Das geht aus dem Digitalisierungsbericht der Medienanstalten hervor, der am Montag in Berlin veröffentlicht wurde. Dabei hat knapp die Hälfte der