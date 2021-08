Jörg Steinbach (SPD), Minister für Wirtschaft, Arbeit und Energie des Landes Brandenburg, spricht anlässlich der Vorstellung des Investitionsplans für Google Deutschland vor der Hauptstadtrepräsentanz von Google in Berlin-Mitte.

Bernd von Jutrczenka/dpa

Berlin. Google will sich nicht damit abfinden, bei Clouddiensten in der dritten Reihe zu sitzen. Um gegen Amazon und Microsoft aufzuholen, investiert der Tech-Gigant nun in den Standort Deutschland.

Im großen Zirkus der High-Tech-Konzerne erscheint Google wie ein Pony, das nur einen Trick beherrscht: Geldverdienen mit Werbung. Die Anzeigen bei Google und YouTube bescheren dem Alphabet-Konzern Milliarden, während das Cloud-Geschäft bisl