Warum OnlyFans künftig pornografische Inhalte verbannen will

Ab Oktober sollen pornografische Inhalte auf der Internetplattform OnlyFans verboten sein. (Symbolbild)

imago images/Westend61

London. Die Social-Media-Plattform OnlyFans verbietet ab Oktober die Darstellung pornografischer Inhalte. Nacktfotos sollen wohl erlaubt bleiben.

Die Internet-Plattform OnlyFans will künftig explizit sexuelle Inhalte verbannen. Wie das in London ansässige Unternehmen ankündigte, sollen die neuen Regeln von Oktober an gelten. "Um die langfristige Zukunftsfähigkeit der Plattform zu gew