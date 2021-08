Ein 5G-Personalcomputer des chinesischen Computerherstellers Lenovo, der weltweit erste PC mit 5G-Konnektivität, ist auf der Technik-Messe CES ausgestellt.

Wu Xiaoling/XinHua/dpa

Peking. In Corona-Zeiten stehen Notebooks hoch im Kurs. Das spült kräftig Gewinne in die Kassen von Lenovo. Die weltweite Knappheit an Komponenten scheint dem chinesischen Hersteller nichts anzuhaben.

Der PC-Weltmarktführer Lenovo profitiert weiterhin von dem erhöhten Bedarf an Notebooks in der Corona-Pandemie. Im vergangenen Quartal stieg der Gewinn im Jahresvergleich um 119 Prozent auf 466 Millionen Dollar, wie das chinesische Unterneh