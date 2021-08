Smartphone-Spiele boomen in Deutschland

Laut einer Studie des Marktforschungsunternehmens GfK haben im vergangenen Corona-Jahr immer mehr Menschen in Deutschland auf ihrem Smartphone gespielt und dafür oft zusätzliches Geld ausgegeben.

Sina Schuldt/dpa

Berlin. Sie stecken nahezu in jeder Tasche und sind schnell zur Hand. Zum Spielen zwischendurch ist das Smartphone in Deutschland das bevorzugte Gerät. Und das Angebot an Spielen ist riesig.

Im vergangenen Corona-Jahr haben immer mehr Menschen in Deutschland auf ihrem Smartphone gespielt und dafür oft zusätzliches Geld ausgegeben. 22,6 Millionen Menschen griffen 2020 zum Smartphone, um zu spielen, wie der Game-Verband am Mittwo