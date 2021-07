Internet-Störung in Deutschland – Webseiten nicht erreichbar

Internet-Störung: Am Donnerstag sind einige Webseiten in Deutschland nicht erreichbar gewesen.

imago images/imagebroker/theissen

Berlin. Betroffen von der Internet-Störung waren Webseiten deutscher Nachrichtenangebote. Ein Webdienstleister meldete Probleme.

Nach der Störung bei einem Internet-Dienstleister sind am Donnerstag diverse Websites zeitweise nicht erreichbar gewesen. In Deutschland etwa konnten am späten Nachmittag unter anderem Seiten von RTL und "Focus" nicht aufgerufen werden. Der