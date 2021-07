Zocken per Abo: Das plant Netflix für den Videospiel-Start

Netflix bietet über seine Streaming-Plattform bald auch Spiele an. (Illustration)

imago images/NurPhoto/Jakub Porzycki.

Los Gatos. Das Gerücht kursierte schon länger, nun ist es offiziell: Netflix steigt ins Videospiel-Geschäft ein und will Games per Streaming anbieten. Aber wie soll das funktionieren – und welche Art von Spielen wird es geben?

Der Streaminganbieter Netflix will künftig Videospiele über seine Plattform anbieten – das hat das Unternehmen am Dienstag bekanntgegeben und damit Gerüchte über den Einstieg in das Gaming-Geschäft bestätigt. Das ist über über die Onli