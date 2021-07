Zahlreiche Studentinnen und Studenten mussten bisher eine Software auf ihren Rechner spielen, um an Prüfungen von zuhause aus teilnehmen zu können. (Symbolbild)

Sebastian Gollnow/dpa

Stuttgart. Um in der Pandemie online an Prüfungen teilnehmen zu können, müssen Studierende oft eine Software auf ihren Rechner spielen. So soll Betrug verhindert werden. Datenschützer sehen das kritisch.

Als erster Datenschützer bundesweit geht der baden-württembergische Landesbeauftragte gegen den Einsatz von Überwachungssoftware bei Online-Prüfungen in Hochschulen vor. Bei einer Reihe von Examen mit Fernaufsicht über das Internet sei an H