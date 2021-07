Youtube beschleunigt die internationale Expansion bei seinem Tiktok-Konkurrenzangebot Shorts und bringt es dabei auch nach Deutschland.

Fabian Sommer/dpa

Redwood City. Hochkant-Videos, andere Bedienung, viel Musik: Der neue Youtube-Dienst Shorts soll der Videoapp Tiktok Konkurrenz machen. Jetzt startet Shorts in vielen weiteren Ländern.

Youtube beschleunigt die internationale Expansion bei seinem Tiktok-Konkurrenzangebot Shorts und bringt es dabei auch nach Deutschland. Shorts werde nun in mehr als 100 Ländern eingeführt, kündigte die Google-Videoplattform am Montag an. Bi