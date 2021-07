Eine junge Frau beobachtet mit ihrem iPhone die Aktienkurse.

Fabian Sommer/dpa

München. Musik- und Filmstreaming nur über W-Lan? Diese Zeiten scheinen vorbei zu sein. Nach Aussage von Telefónica Deutschland steigt der Datenverbrauch in Deutschland immer weiter an.

Der Datenverbrauch von Handynutzerinnen und -nutzern in Deutschland wird immer größer.Das Telekommunikationsunternehmen Telefónica Deutschland teilte am Montag mit, dass im ersten Halbjahr 2021 rund eine Milliarde Gigabyte an Datenvolumen ü