Slack kündigt neue Funktionen an

Das Symbol von Slack leuchtet auf einem Computerbildschirm.

Kiichiro Sato/AP/dpa

San Francisco. Slack will seine Funktionen noch mehr dem zunehmend digitalen Arbeitsalltag anpassen. Dazu stellt der Instant-Messenger-Dienst neue Funktionen vor.

Der Bürokommunikations-Anbieter Slack will mit neuen Funktionen den Arbeitsalltag in einem digitalen Arbeitsumfeld nachempfinden. Die US-Firma stellte am Mittwoch unter anderem die Möglichkeit vor, Kollegen und Kolleginnen informell anzuspr