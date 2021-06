Zoom holt Spezialisten aus Karlsruhe an Bord

Zoom gehört zu den großen Gewinnern der Corona-Krise - und entwickelt den Videodienst weiter.

Mark Lennihan/AP/dpa

Karlsruhe. Gesprochene Sprache in eine andere übersetzen und untertiteln - kann das funktionieren? Ein von der US-Firma Zoom aufgekauftes Start-up aus Baden-Württemberg entwickelt eine entsprechende Software.

Zoom will nach dem Kauf eines Start-ups aus Karlsruhe eine Übersetzungs-Funktion in seinen Videokonferenz-Dienst integrieren. Mit der Firma Kites (Karlsruhe Information Technology Solutions) komme ein Team aus zwölf Experten an Bord, teilte